Moc Abroad: Spending a semester in Spain

Sylvia Shipman, Chattanooga, Tenn. — The cobblestones underneath my soles feel like a tough massage as I walk down the ancient streets to my class in Spain’s oldest university.

The red brick of the building of the Franklin Institute of the University of Alcala de Henares (UAH) has been washed pink by years of rain.

I walk up the uneven stone steps with the care of an old woman who doesn’t want to break a hip.

I walk into class and my professor greets me in Spanish.

From the moment I woke up today, Spanish is all I’ve spoken.

This immersion program has been a college dream of mine since high school and now it’s finally a reality.

Two years ago, I entered UTC, unsure of my major and my goals here, but I knew one thing: that I wanted to study abroad in Spain.

Getting Here

Students who want to study abroad may think it is all fun and games, which it mostly is.

Students here have been using air quotations around the word “studying.”

However, getting here was a stressful struggle that resulted in me finding two white hairs on my head over the summer.

To get to this point, I first had to contact the international programs office and set up an appointment.

There, we went over my options of Spanish universities. Next was the application process.

It isn’t too difficult, especially since UAH is a bilateral university with UTC, meaning that the two universities repeatedly send students back and forth.

It’s almost certain that you will get in. The other good thing about UAH being a bilateral university is that UTC students pay however much it would be for UAH to send a Spanish student here.

The price end s up around $8,000, which is much better on your bank account compared to the $10,000 and higher that other UTC students pay for European exchange programs.

Also, any scholar ships you have at UTC apply to the $8,000 international fee.

Besides the application process, there is also a visa process that you have to handle yourself.

Don’t ask me why, but to stay in Spain for a duration of over 90 days, you have to procure a visa in Houston, Texas.

The ticket to Houston and the visa application fee end up being over $300, which is why many students choose to study in other countries over Spain.

Español

Los adoquines parecen un masaje duro debajo de mis pies cuando yo camino por las calles antiguas en España. El ladrillo rojo del edificio ha desgastado por años de lluvia. Yo camino en los escalones piedras como una vieja quien no quiere romper la cadera.

Yo entro a mi clase y mi profesora me saluda en español. Desde el momento yo desperté hoy, español es todo he hablado. Este programa ha sido un sueño de mí desde colegio y ahora es la realidad. Hace dos años yo entré UTC. Yo no estaba seguro de mi especialidad y mis objetivos aquí, pero yo sabía una cosa: que yo quería estudiar en España.

Viniendo Aquí

Los estudiantes que quieren estudiar fuera del país quizás piensen que es todo divertido y casi siempre es la verdad. Sin embargo, mi viaje aquí era una lucha estresante que resultó en dos pelos blancos en mi cabeza ente verano.

Para estudiar aquí, primero yo hice una cita con la oficina de los programas internacionales. Aquí hablamos de mis opciones en España. Segundo fue la procesa de solicitud. No es difícil, especialmente porque mi universidad, Universidad de Alcalá de Henares (UAH), es una universidad “bilateral” con UTC. Las dos universidades de repente mandan estudiantes a sus universidades para estudiando fuera de país. Es casi cierto que tú entres. Otro aspecto bueno de UAH es que estudiantes de UTC pagan el precio que sería para mandar un estudiante español a Chattanooga. El precio, más o menos, es $8.000. Es más bueno por sus finanzas que el $10.000 y más otros estudiantes de UTC pagan por los programas de Europa. También las becas que tengas de UTC aplica.

Además de la procesa de solicitud, hay una procesa de visa que necesitas hacer tuyo. No sé porque, pero quedar en Espana por un duración de tiempo más de 90 días, necesitas obtener una visa en Houston. El billete de ida y vuelta y la cuota de aplicación son más de $300. Por eso, muchos estudiantes decidan para estudiar en otros países. La cita actual no es tan horrible que pienses. Los empleados de la agencia hablan español e inglés y te mandarán su visa puesto en su pasaporte en el correo después de dos semanas.

Siendo Aquí

Para tener más experiencia de la cultura y el idioma, yo vivo con una familia de anfitrión que la universidad me provee. Parte de la procesa de solicitud implica diciendo tus hábitos de comiendo, estudiando y durmiendo para ellos pueden encontrar una buena familia para ti. Mi familia es una familia de maridos jubilados se llama Hortensia y Luis y hemos caído muy bien. Hubo una semana incómoda llena de muchos errores de comunicación y mi incapacidad entender una palabra de la voz profunda de Luis, pero estoy aprendiendo. Yo soy sola en el punto intermedio pero esta experiencia ya he abierto mis ojos y me ha hecho un apersona más completa. No dejes el trabajo duro te asuste de estudiando fuera del país. Se dice en los negocios que trabajando duro y arriesgándose llevan los premios mejores.